أصيب عاملان بكسور وكدمات وجروح، إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما في مدينة بني سويف الجديدة، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بإصابة عاملين إثر سقوطهما من علو

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بحادث سقوط من علو لعاملين أثناء عملهما، حيث جرى التوجيه بسرعة نقلهما إلى أقرب مستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

دفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة في بني سويف

وتبين أن المصابين هما: "محمد. س . ك" 30 سنة، مقيم قرية الميمون بمركز الواسطى، مصاب سحجات وكدمات وكسر بالساق الأيسر، و"علي . س . ع" مقيم قرية الميمون بمركز الواسطى، 36 مصاب بكسر بالساق الأيسر، ويعملان في شركة خاصة للدهانات بمساكن المدينة شرق النيل.

جاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والاستماع إلى أقوال المصابين لبيان سبب إصابتهما، وتحرير محضر بالحادث.