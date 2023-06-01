استمرار أعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه ببيلا في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بكفر الشيخ، اليوم الخميس، استمرار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من شوارع وأحياء مدينة بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقيمة 700 ألف جنيه

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه يتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقيمة 700 ألف جنيه، والتي تستهدف تغيير خطوط المياه «الأسبستوس» القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية، وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب.

وأوضح المهندس وائل الخواجة، مدير شركة مياه الشرب ببيلا، أنه سيتم البدء في أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بعدد من شوارع مدينة بيلا، أوائل الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن أعمال الإحلال والتجديد تشمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب أقطار 6 بوصة و4 بوصة.

الشوارع المستهدفة

وذكر «الخواجة»، أن الشوارع المستهدفة هي شوارع «الشام، وعلي بن أبي طالب، وهارون الرشيد، وخالد بن الوليد»، وعدد من الشوارع المتفرعة من شارعي «الصياد، وبورسعيد»، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير كوب مياه نظيف مطابق للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب، ولتحسين الضغوط، والتغلب على ضعف المياه.