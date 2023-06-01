رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لتحقيق مستوى عالي من الريادة الإقليمية والدولية

استقبل الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة كفر الشيخ، أعضاء لجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية «SDEE» والممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتسليم وتسلم مشروعات الفاعلية التعليمية بكليات علوم الثروة السمكية المصايد، والطب البشري، وطب الفم والأسنان، والتمريض.

وضمت اللجنة كلاً من الدكتور محمد الشاذلي، مدير وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سلامة عبد الحميد، والدكتور أحمد عبد الوهاب، والدكتور أحمد حسنين، والدكتور فرحات سعد، خبراء إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لتحقيق مستوى عالي من التميز

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالإنجاز الذي جرى تحقيقه، وحصول الجامعة على عدد متميز من المشروعات البحثية، كما أشاد أيضا بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي للجامعة، بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز، والريادة الإقليمية والدولية. وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن الجامعة تقدم سُبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد، وحصول بقية كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن جامعة كفر الشيخ بكافة قطاعاتها تولي اهتماماً كبيراً لاعتماد الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.

وأكد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية للكليات بما يتلائم مع الطرق الحديثة فى التعليم والتعلم، فضلاً عن وضع استراتيجيات للتعليم والتعلم بمشاركة الأطراف المعنية وتطوير البرامج التعليمية القائمة.

وأوضح أن هذه المشروعات تُعد خطوة مهمة لتأهيل الكليات للاعتماد والتى تُنفذ في إطار التمويل المتاح من الاستثمارات المخصصة لمشروع الجودة والتأهيل للإعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مساهمة الجامعة لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الهواري، عميد كلية علوم الثروة السمكية المصايد، والدكتور مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتور محمو أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور عمرو أبو هانى، المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات بالجامعة، والمديرين التنفيذيين للمشروعات بالكليات.