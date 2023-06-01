كريم السقا: «30 يونيو» أنقذت مصر من محاولات اختطافها وتزييف هويتها

قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، وأحد شباب «جبهة الإنقاذ» أثناء فترة حكم الإخوان، إن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة لإنقاذ مصر، لأن تنظيم الإخوان الإرهابي، كانت قد بدأت بالفعل في تنفيذ المؤامرات في محاولة فاشلة لاختطاف مصر وتشويه وتزييف هويتها عن طريق ممارسات فاشية وفاشلة استهدفت الشعب المصري والدولة المصرية.

فترة حكم الإخوان كلها أخطاء

وأضاف لـ«الوطن» أن جماعة الشر لم ترتكب إلا الأخطاء سواء فترة حكمها أو ما قبلها، ولكن أهم الأخطاء كان فجاجة عملية الأخونة وخلق الصراعات مع جميع الأطراف حتى السلفيين الأقرب لهم، ومحاولاتهم غير الدستورية للسيطرة على كل شيء، ومحاولاتهم لترسيخ النفوذ لأطراف خارجية، والإفراج عن معتنقي العنف والإرهاب وتكريمهم.

وصول تنظيم الإخوان الإرهابي للحكم

وأكد «السقا» أن اللحظة الأصعب في حياته والأكثر قلقا على مصرنا الحبيبة، هي لحظة وصول تنظيم الإخوان الإرهابي للحكم، موضحا أنه من خلال معرفته بهذا الفصيل السرطاني واحتكاكه سياسيا به طوال فترة ممارسة السياسة والعمل العام وثقافته السياسية كانت تنذر بأن مصر ستمر بفترة من الجهل والطمع والقبح لم تمر بها من قبل وأننا سنشهد الكثير من العنف والخداع.