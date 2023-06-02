منع السباحة في الشواطئ المفتوحة بمطروح لسوء حالة الطقس

قرر العاملون بشواطئ مدينة مرسى مطروح منع المصطافين من النزول إلى مياه البحر لليوم الثاني على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.

وجرى رفع الأعلام السوداء على الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير شرق وغرب مرسى مطروح منعا من لغرق المصطافين، مع توعية المواطنين بمخاطر السباحة حال اضطراب البحر، والسماح لهم بالجلوس على الشاطئ من الخارج، بحسب تصريحات سالم دواس، مدير شاطئ مالديف الأبيض بمطروح، لـ«الوطن».

شواطئ مسموح النزول بها في مطروح

ويسمح للمواطنين النزول في الشواطئ المغلقة بمرسى مطروح والواقعة على بحيرات داخلية وتحميها ألسنة صخرية وحواجز، حسب أشرف فؤاد، مسؤول في شاطئ روميل بمطروح، حيث أن الحواجز تمنع الأمواج العالية، مثل شاطئ روميل، وشاطئ الباسنت وشاطئ الفيروز، وشاطئ النخيل 1 والنخيل 2، والليدو والفيروز.

شواطئ مفتوحة ممنوع النزول بها

وجرى منع النزول إلى شواطئ مطروح المفتوحة، وهي الشواطئ الواقعة غرب شاطئ الغرام، مثل شاطئ الأبيض العام، وزمردة الأبيض، ومالديف الأبيض وأم الرخم، وبلو بيتش وعجيبة، وفي الناحية الشرقية شاطئ الرميلة وشاطئ مينا حشيش وشاطئ علم الروم.

قرار تشغيل الشواطئ

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أصدر قرارا منذ أيام بفتح جميع الشواطئ وتشغيلها رسميا في مدينة مرسى مطروح بدءا من أول شهر يونيو الجاري، وحتى نهاية موسم صيف 2023، إلا أن سوء الأحوال الجوية أثرت على حالة البحر، ما أدى لمنع السباحة في الشواطئ المفتوحة.