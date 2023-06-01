بدلة ولي العهد الأردني.. متوارثة من الجد للأب للحفيد

ظهر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الخميس، في حفل زفافه على الأميرة رجوة آل سيف، مرتدياً بدلة عسكرية مستوحاة من تصميم البدلة التي ارتداها الملك عبدالله الثاني، في حفل زفافه على الملكة رانيا العبدالله.

بدلة متوارثة

وبحسب قناة «العربية» الإخبارية، فإن البدلة ذات أكمام تشبه أكمام البدلة الأصلية، التي ارتدها الملك عبدالله الثاني، وكذلك الملك عبدالله الأول، بجانب ظهور عريس اليوم بالسيف الهاشمي، الذي أهداه له والده الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن.

الآية القرآنية المحفورة على السيف

وأهدى ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، نجله الأمير الحسين «السيف الهاشمي»، ليكون رمزاً للعدل أينما ذهب، وهو نسخة من الملك عبدالله الأول، المصُنع في عام 1916 وتم تصنيع السيف في الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد، ومصنع من حديد مستخرج من أحجار محيطة بقلعة «عجلون» في الأردن، ومنقوش على السيف الآية القرآنية الكريمة: «إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ».

حفل حصري وعدد كبير من الحضور

وتنقل قناة «المملكة» الأردنية حفل زفاف ولي العهد الأردني بشكل حصري منذ عصر اليوم، وتم عقد قران ولي العهد على خطيبته في قصر زهران بالعاصمة عمّان، بحضور عائلتيهما، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم وزوجاتهم وأفراد أسرهم.