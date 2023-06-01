رجوة آل سيف تحصل على لقب «الأميرة» بعد عقد قرانها على ولي العهد الأردني

أفاد خبر عاجل لوكالة الأنباء الأردنية «البترا»، بحصول زوجة ولي العهد الأردني، على لقب «الأميرة»، عقب عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وذكر الخبر أن إرادة ملكية بالإنعام على الآنسة رجوة آل سيف، بلقب الأميرة رجوة الحسين.