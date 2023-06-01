رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رجوة آل سيف تحصل على لقب «الأميرة» بعد عقد قرانها على ولي العهد الأردني

كتب:

منى سعيد
06:07 م | الخميس 01 يونيو 2023
الأميرة رجوة الحسين

الأميرة رجوة الحسين

أفاد خبر عاجل لوكالة الأنباء الأردنية «البترا»، بحصول زوجة ولي العهد الأردني، على لقب «الأميرة»، عقب عقد قرانها على الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وذكر الخبر أن إرادة ملكية بالإنعام على الآنسة رجوة آل سيف، بلقب الأميرة رجوة الحسين.

اقرأ المزيد:

قصر زهران يحتضن حفل زفاف ولي العهد الأردني والأميرة رجوة آل سيف

وصول رجوة آل سيف إلى قصر زهران لبدء مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني

بدء مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني.. في انتظار وصول رجوة آل سيف

قرينة الرئيس السيسي وابنته تصلان حفل زفاف ولي العهد الأردني

الأمير وليام وزوجته كيت يصلون عمان لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن

الموكب الأحمر.. تقليد تراثي في حفل زفاف ولي عهد الأردن اليوم

تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني الليلة.. يحضره ضيوف من 70 دولة
بقلم منى سعيد