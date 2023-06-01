«كان قلبي مملكتي» ميني ألبوم جديد لـ وليد توفيق

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى بالوطن العربي.

ميني ألبوم وليد توفيق الجديد يتضمن 5 أغنيات

أوضح وليد توفيق لـ«الوطن» أن الألبوم سيتضمن 5 أغنيات مصرية وسيكون بعنوان «كان قلبي مملكتي».

وأضاف توفيق: «كما سيتضمن الألبوم أغنية إحنا أصحاب السعادة وهي من ألحان الفنان محمد يحيى، والثانية له يسألونني، كما انتهزت فرصة مكوثي عدة أيام في القاهرة من أجل تصوير أغنية وطنية عزيزة على قلبي كنت قد غنيتها من قبل لمصر، بعنوان مصر يا أم السلام، وكان يفترض أن يتم تصويرها منذ أكثر من عامين، ولكن بسبب جائحة كورونا توقف التصوير».

وليد توفيق في الغردقة

يذكر أن الفنان وليد توفيق كان قد حضر لمدينة الغردقة خلال الأيام الماضية من أجل إحياء حفل ختام مسابقة ملكة جمال إيليت التى فازت بها المتسابقة المصرية يارا السكري وقدم خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته منها «انزل يا جميل».