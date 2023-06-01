تحالف الأحزاب المصرية: «30 يونيو» حولت مسيرة الوطن إلى الطريق المبين

قال المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن ثورة 30 يونيو التي فجرها الشعب المصري ضد حكم الإخوان في عام 2013، عبرت عن قناعة المصريين التامة في رفضهم لحكم التنظيم الإرهابي.

الثورة محرك رئيس لتغيير شراع سفينة الوطن

وأوضح «مطر» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن ثورة الثلاثين من يونيو تعد المحرك الرئيس لتغيير شراع سفينة الوطن نحو الطريق المبين؛ الذي يحقق للمصريين آمالهم وطموحاتهم، بعد أن فجر غضبهم في وجه التنظيم، عقب اكتشاف مؤامراتهم الجبانة ضد الوطن الذي يعيش بنا ونعيش به.

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن تنظيم الإخوان ارتكب أخطاء فادحة بحق الوطن خلال فترة حكمهم، كان أبرزها تعمدهم الدائم لهدم السلطة القضائية والتشكيك في نزاهة القضاء الشامخ، ومحاولات الوقيعة بين الشعب، ونشر أفكار كاذبة بأن قضاء البلاد ليس عادلًا.

ثورة 30 يونيو

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «استهداف التنظيم المستمر للسطلة القضائية كان الغرض منه كسر هيبته، حتى لا تُنفذ له أي أحكام، ولا يؤخذ له بأي قرارات وتستبدل بقوانين الغابة».

واختتم حديثه موجها التهنئة للشعب المصرية بمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة للثورة المجيدة.