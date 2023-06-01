«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل إلى 43 درجة مئوية غدا

أعلن خبراء الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم درجات الحرارة غدا الجمعة 2 يونيو على كافة الأنحاء التي تستمر في الارتفاع على كافة الأنحاء بسبب تاثر البلاد بالرياح الخماسينية.

وتشهد درجات الحرارة غدا العظمى على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 والصغرى 24، السواحل الشمالية 33 والصغرى 20، وجنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة غدا

في الصعيد تصل درجات الحرارة العظمى في مناطق الشمال لـ42 والصغرى 25، وفي الجنوب 43 والصغرى 28 درجة.

ويسود غدا وفق هيئة الأرصاد الجوية، طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

فرص سقوط الأمطار

كما تشهد البلاد نشاط رياح وتحديدا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطقمن القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكد الخبراء أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

الحرارة المتوقعة غدا

وتستقر درجات الحرارة غدا الجمعة على كافة الأنحاء حيث تسجل الآتي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 40- 2245

- كفر الشيخ 38 - 23

- المنصورة 38- 24

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 40- 24

- طنطا 38- 23

- دمياط 35- 21

- بورسعيد 35- 22

- الإسماعيلية 40- 24

- السويس 38- 24

- العريش 40- 21

- رفح 40- 20

- رأس سدر40 - 26

- نخل 38- 18

- كاترين 32- 14

- الطور 38- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 33- 20

- العلمين الجديدة 32- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 32- 23

- رأس غارب 39 - 26

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 36 - 25

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 41- 25

- بني سويف 41- 25

- المنيا 42- 26

- أسيوط 42- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 28

- الوادي الجديد 42 - 28

- أبو سمبل 43 - 27.