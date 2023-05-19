موعد انتهاء فصل الربيع 2023 وبداية الصيف.. «الأرصاد» تكشف معلومات مهمة

ما هو موعد انتهاء فصل الربيع 2023 وبداية الصيف؟، سؤال أجاب عنه الدكتور أشرف تادرس، ‎رئيس قسم الفلك السابق‎ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية‎، قائلا: «من المهم جداً أن نعلم أن هناك فصول طقسية وأخرى فلكية التي ذروتها كالتالي الربيع/ 21 مارس - الصيف/ 21 يونيو - الخريف/ 21 سبتمبر - الشتاء/ 21 ديسمبر»، موضحا أن الفصول الطقسية كانت تبدأ مع بدايات تلك الشهور ، وتكون مدة كل منها 3 أشهر، ولما كان الفارق بينهما 20 يوما تقريبا.

ذروة فصل الصيف 2023

أعتاد الناس أن يجعلوا من مواعيد الفصول الفلكية بدايات الفصول الطقسية، وفق ما أوضحه الدكتور أشرف تادرس، بقوله في تصريحات لـ«الوطن»: «لذلك عندما نقول أن 21 يونيو هو ذروة فصل الصيف فلكيا فهذا لا يعنى أبداً أنه أحر يوم في السنة لأن حرارة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي، وهي تتأثر بعوامل كثيرة أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار وموقعها بالنسبة للشمس خلال العام».

حالة الجو في فصل الربيع 2023 وبداية الصيف بعد تحديد موعد انتهاء فصل الربيع 2023 وبداية الصيف، قدم عنها الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، معلومات مهمة، موضحا أنه في فصل الربيع عادة ما تكون الأجواء متقلبة، فهناك أيام تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وأخرى انخفاضا؛ إذ توجد تغييرات جوية حادة نتيجة للكتل الهوائية المختلفة التي تتعرض لها مصر.

ما هو أفضل جو في مصر؟

وعن أفضل جو في مصر، قال «شاهين» في حديثه لـ«الوطن»، إنه فصل الخريف، وهو انتقالي بين الصيف والشتاء، وتكون الأجواء فيه معتدلة لحين بداية فصل الشتاء، لافتا إلى ضرورة متابعة النشرة الجوية، ومعرفة أيام ارتفاع درجات الحرارة وأيام الانخفاض، مع العلم أنه لا توجد أي ظواهر عنيفة أو حادة لتحذير المواطنين منها في فصل الربيع.

وأشار إلى أنه قد تكون هناك كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية محملة برياح جنوبية غربية بها رمال وأتربة، وهنا ننصح أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية ضرورة الحذر بعدم التعرض المباشر لهذه الأتربة.