رئيس «موازنة النواب»: الدولة جادة في مساعدة القطاع الخاص على أداء دوره

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتقوم الدولة بإعطاء القطاع الخاص دفعة قوية ليؤدي دوره الريادي بالنشاط الاقتصادي.

دفعة قوية في النشاط الاقتصادي

وأضاف «الفقي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن هذه الوثيقة مهمة للغاية بعد الاستماع لأصحاب المصالح من الغرف التجارية واتحاد الصناعات والأكاديميين والخبراء لمدة 3 أشهر، مؤكدا أن مصر جادة في أن تعطي القطاع الخاص دفعة قوية في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر 22 قراراً، وعلقت عليها مجلة الإيكونوميست بأن هذه القرارات تيسر بيئة الأعمال ونشاطها، وتعطي القطاع الخاص المحلي والأجنبي، للتشجيع على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مناقشة مستمرة ومستفيضة للمشكلات

ولفت إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار جاءت نتيجة مناقشة مستمرة ومستفيضة للمشكلات كلها، التي يقابلها المستثمرون خلال الفترة الماضية لتذلل هذه المشكلات، فيما يتعلق بتخفيض تكلفة تأسيس الشركات والعقبات والتعقيدات الحقيقية التي تواجههم في الحصول على الموافقات.