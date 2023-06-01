مصطفى كامل يعلن مقاضاة منير الوسيمي بسبب تصريحاته ضد «الموسيقيين»

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ودرجات التقاضي ضد الفنان والموسيقار منير الوسيمي، بعد «إهانته لعدد من أعضاء النقابة»، خلال الساعات الماضية، من بينهم الموسيقار مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

مصطفى كامل يقاضي منير الوسيمي

وأصدر نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، قرارا جاء فيه:

أولاً: «تكليف الشؤون القانونية باتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفورية وإبلاغ النيابة العامة بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير»

النقابة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الموسيقار منير الوسيمي

ثانياً: تكليف إدارة الحسابات ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع على «كل التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي منير الوسيمي نقابة الموسيقيين».