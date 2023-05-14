سباق منصب نقيب الموسيقيين.. مصطفى كامل وشاندو يعلنان الترشح و«أمين» في الطريق

بدأت المنافسة على منصب نقيب المهن الموسيقية مبكرا، بعد أن أعلن كل من الفنان مصطفى كامل، النقيب الحالي، والفنان شاندو، ترشحهما لشغل المنصب في الدورة الجديدة 2023-2027.

مصطفى كامل يعلن ترشحه للانتخابات

شاندو أعلن في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خوضه تجربة الموسيقيين لأول مرة في مسيرته، وذلك لدعم أصدقائه المطربين، حيث قال: «أول حاجة زيادة أجور الموسيقيين، لأن النقابة لها مصادر دخل كثيرة من الاشتراكات السنوية، والنسب التي يتم تحصيلها من المطربين والمطربات عن الحفلات، وهذه النسب تزيد في حالة الغناء خارج مصر وتوجد مصادر أخرى للدخل، وأهم شيء الاهتمام بالجانب الصحي».

اما الفنان مصطفى كامل، أعلن رسميا ترشحه لخوض الدورة الجديدة بعد استكمال دورة الفنان هاني شاكر.

مصطفى حلمي أمين يفكر في الترشح

وكان الفنان والمايسترو مصطفى حلمي أمين كشف لبعض المقربين عن فكرة الترشح مرة أخرى وخوض الانتخابات ولكن ليس بشكل رسمي حتى الآن، اما الموسيقار الكبير منير الوسيمي كان أعلن انسحابه رسميا من المنافسة.