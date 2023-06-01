الحوار الوطني.. بناء الأوطان بـ«التوافق» (ملف خاص)

«نعم للتوافق».. شعار رفعته إدارة الحوار الوطنى منذ اليوم الأول لانعقاد مجلس الأمناء في مايو من العام الماضى، وعلى مدار أكثر من 12 شهراً التزم الأعضاء التسعة عشر بالشعار وتحويله إلى قاعدة عامة لا يمكن الخروج عنها.

«نعم للتوافق».. لم تقف القاعدة عند طاولة مجلس الأمناء وحدها، بل امتدت وانتقلت لتصل إلى كل طاولات الحوار على مدار جلساته المختلفة التى انطلقت قبل 3 أسابيع، لبحث ومناقشة كافة القضايا، وإبداء وطرح كل الحلول.

مجلس الأمناء يستعد لانطلاق الأسبوع الثالث بعد عقد 25 جلسة على مدار الأيام الماضية

اتسمت جلسات المحاور الثلاثة للحوار بتنوع الآراء وتعدد وجهات النظر وإفساح المجال للتعبير عن الآراء المختلفة، فى ظل إدارة تلتزم بما أقرته اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك، دون مغالبة ولا إقصاء ولا تهميش.

ويستعد الحوار الوطنى لانطلاق جلسات أسبوعه الثالث الأحد المقبل لمناقشة بقية القضايا التى يصل عددها إلى 113 قضية يجرى طرحها تباعاً، فيما تستعد حالياً إدارة الحوار لبحث وتدارس التوصيات التى شهدتها كل لجنة، من أجل صياغة مخرجات توافقية ترفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أكد رعايته الشخصية للحوار، وتذليل كافة العقبات من أجل إنجاحه، مع وعده بحضور الجلسات النهائية بعد أن تكتمل المناقشات بمشاركة كافة القوى الوطنية، إلا من تورط فى عنف أو حرّض على إرهاب.