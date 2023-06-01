«التعليم» تعلن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023 للمدارس الرسمية والرسمية لغات، على موقعها الرسمي «بوابة مركز المعلومات»، مؤكدة أن التقديم مستمر حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

التسجيل بالرقم القومي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يستطيع أولياء الأمور الدخول على رابط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 2023، للتسجيل بالرقم القومي وكلمة السر، وفي حالة نسيان كلمة السر، يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجلين مسبقا لكي تتمكن إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

4 أعوام سن القبول برياض الأطفال

وحددت وزارة التربية والتعليم، سن القبول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مشيرا إلى أنه لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائي لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات).

وأشارت وزارة التعليم، يتم تنسيق الطلاب بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن رابط التقديم هو https://tansikgprim.emis.gov.eg/