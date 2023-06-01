«التعليم» تحدد موعد تسليم ملف تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تسليم ملف تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 ومحتوياته، موضحة أن التقديم يبدأ اليوم الخميس الموافق 1 يونيو الجاري ويستمر لمدة شهر حتى يوم 30 يونيو، وأن التقديم يتم إلكترونياً من خلال بوابة مركز المعلومات في إطار حرصها على التيسير على ولي الأمر بميكنة جميع الخدمات التعليمية.

تفاصيل ملف تقديم الصف الأول الابتدائي

وقال مستند رسمي، من وزارة التربية والتعليم، إنه يتم تسليم ملف تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 عقب إعلان نتيجة التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم مباشرة، وبعدها يتعين على ولي الأمر متابعة موقف تسليم الملف للمدرسة وذلك بعد انتهاء فحص الملف الورقي والتأكيد من استفاؤه كافة الأوراق المطلوبة للتقديم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه خلال فترة التقدم الإلكتروني، يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونياً، من خلال التطبيق الإلكتروني للمدارس المعد للتقديم للصف الأول الابتدائي ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، فضلا عن حافظة ملف تقديم الصف الأول الابتدائي 2023.

مواصفات جودة الأداء التدريسي

وفي سياق متصل، تستمر وزارة التربية والتعليم، في تطوير المناهج الدراسية، وأكد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، أهم مواصفات جودة الأداء التدريسي وهي تصميم مواقف التعليم والتعلم المستندة لنواتج التعلم المحفزة للابتكار والإبداع لدى المتعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية وتوظيف الوسائط التكنولوجية الداعمة لعناصر التحول الرقمي في بيئات التعليم والتعلم بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

أيضاً تشمل مواصفات جودة الأداء التدريسي، حسب ما رواها الدكتور أحمد عبدالرشيد، لـ«الوطن»، توظيف استراتيجيات تفريد التدريس المستندة لخصائص ومتطلبات نمو المتعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية والجداريات المهنية لإدارة مواقف التعليم والتعلم بالصفوف الأولى من المرحلة التعليمية وتوظيف الأنشطة التربوية والألعاب التعليمية القائمة على تنمية المهارات الحياتية لدى المتعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.