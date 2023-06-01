«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن».. «الحوار الوطني.. التعليم مستقبل مصر»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامي رامي الحلواني، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن قضية التعليم المطروحة على طاولة الحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. التعليم مستقبل مصر»، وآخر حول الرحلة المقدسة، بعنوان «الرحلة المقدسة.. (مريم والمسيح) على أرض السلام».

اهتمام الدولة بملف التعليم

وقالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، إنّ ملف التعليم كبير للغاية وحاز على اهتمام القائمين على الحوار الوطني، الذين تناولوا مسألة تطوير التعليم، وكان هناك اقتراحات عديدة من أجل إنشاء مجلس وطني لتطوير التعليم مع إلغاء جميع المجالس الموجودة حاليا والمختصة بالإشراف على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنّ المجلس الأعلى الوطني لتطوير التعليم يولي اهتماما كبيرا بالخبراء والمختصين بشكل كبير وليس المسئولين.

التدريب ودارسة سوق العمل

وأضافت «عبدالرحيم»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» تقديم رامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ جلسات الحوار الوطني تناولت ملف التدريب ودارسة سوق العمل ومتطلباته، مؤكدة أهمية تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل من أجل اكتساب الخبرات العملية والعملية وليس فقط الاكتفاء بالجانب الأكاديمي، مشيرة إلى أننا نرى الرئيس عبدالفتاح السيسي متواجد في اختبارات القبول بالوظائف، وهذا يحدث لأول مرة ويؤكد اهتمام وحرص الرئيس الشخصي على تطوير العملية التعليمية وتأهيل المقلبين على سوق العمل.