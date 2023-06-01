 رئيس الأولمبياد الخاص: أصبح لدينا قانون لحماية ذوي الإعاقة

قال المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد المصري الخاص، إنه يعمل مع ذوي الإعاقة الذهنية منذ عام 2003، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإعاقات، منها بصرية وسمعية وحركية.

قانون لحماية ذوي الإعاقة

وأضاف «محمود» خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة: «بدأت منذ على ذوي الإعاقة الذهنية منذ 20 عاما، ويمكن تقسيمهم إلى 10 سنوات و10 سنوات، العشر سنوات الأولى كنا نجاهد ونحارب ونكسب مكتسبات قليلة، أما العشر سنين الأخيرة، أصبح هناك قانون لحماية ذوي الإعاقة، وإذا تعمقت في هذا القانون ستفرح».

عدد ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات

وتابع رئيس الأولمبياد المصري الخاص: «لدينا الآن صندوق لرعاية ذوي الإعاقة، وما يحدث الآن أمر، والجانب الإنساني أمر آخر، وعدد ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، يمكن أن يصل إلى 12 مليون إنسان وفقا للأرقام الرسمية، بينما هذه الأعداد المتأثرة بالشخص ذوي الإعاقة، أكبر بأضعاف مضاعفة، أسر هؤلاء يتأثرون بإعاقتهم بكل تأكيد».