أخصائية إرشاد أسري لقناة الناس: خلل نفسي وراء نشر الحياة الشخصية على السوشيال ميديا

حذرت الدكتورة سمر كشك، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، من نشر تفاصيل الحياة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن هذا الأمر له علاقة نفسية ومادية نتيجة تحقيق الأرباح.

وأضافت كشك، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «فيه ناس بيكون عندها قصور أو نقص في أمر معين، فبتحاول تملأه بالطريقة دى، فتنشر أمور خاصة فى حياته، وبالتالي تؤثر على شخصيته، ولما دخل الجزء المادي وتحقيق الربح، وصل الأمر للابتذال، وهنا حدثت عنده مشكلة نفسية لأنه معتقد أن الناس بتحبه على اللي عمله».

واستكملت: «أغلب الأمهات اللي بتصور أبنائهم هم كده عرّفوا أبنائهم الطريق فبالتالي هيتعلم ابنها نفس الاتجاه وهينشر حياته الخاصة على السوشيال».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.