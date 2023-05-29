تامر هجرس عبر قناة الحياة: «أنا أب لذيذ.. ومعنديش مانع بناتي يمثلوا»

كشف الفنان تامر هجرس، تفاصيل أزمة صحية ألمت به أثناء «أيام الشقاوة» على حد وصفه، قائلا: «كنت على صخرة ووقعت وإيدي أصبحت على العظم فقط، وحصل لي شرخ في عظمة فقرات العمود الفقري وابتدى يحصلي شلل».

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وأضاف «هجرس» خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة قناة الحياة: «روحت ألمانيا والعملية كانت هتقعد 3 ساعات قعدت 10 ساعات والدكاترة قالت لي إن الوضع كان صعبا جداً».

وتابع هجرس: «أنا طول عمري رياضي وكنت بلعب كرة ماء ولم أجر وراء منتج علشان آخد دور فني».

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وأوضح: أنا اتعرفت على زوجتي ميرال في الجامعة الأمريكية في مصر وهي كانت عايشة طوال حياتها في الكويت، وهي أحلى وأحسن ست بالنسبة لي في حياتي وهي برضه زيي عندها عرق إنجليزي».

وأردف: «عمري ما رفضت طلب لبناتي تمارا وتارا، ومصاحبهم جدا وأب لذيذ، ومامتهم شديدة عليهم ومعنديش مانع أنهم يمثلوا، وكان نفسي يبقى عندي ولد وأسميه كمال ويكمل اسم هجرس بس أول ما جت تمارا ومسكت إيدى خلاص نسيت كل حاجة».

واختتم: زوجتي كانت بتقولي بلاش صور على السوشيال ميديا علشان الحسد وأنا بنشر الصور علشان أسعد الناس وبعمل كده بالنية دي».