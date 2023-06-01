سامح نعمان: ثورة 30 يونيو حولت مصر لمركز إقليمي للطاقة

قال الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه منذ عام 2014 عملت مصر بشكل أفقي على حل أزمة الطاقة، حيث كانت هناك مشكلة في عجز يقارب الـ 6 جيجا وات من الكهرباء، وكان لزاما على القيادة السياسية العمل على توفير وقود كاف لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية سواء الغاز والسولار، كما أن الصيانة كانت ضعيفة ما أدى إلى ضعف كفاءة المحطات.

نعمان: مصر سعت إلى زيادة محطات الطاقة الكهربائية

وأضاف «نعمان» خلال استضافته ببرنامج «مال وأعمال»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر مع ثورة 30 يونيو، سعت إلى زيادة محطات الطاقة الكهربائية، حيث تم إنشاء 3 محطات لشركة سيمنز الموجودة في البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف، بطاقة إجمالية وصلت لـ14.4 جيجا وات، وبات لدينا طاقة كهربائية زائدة عن الحاجة.

ترسيم الحدود البحرية

وأوضح أنه مع ترسيم الحدود البحرية مع الدول المتشاطئة من أجل استخراج الغاز، ومع وجود الترسيم البحري بات لدينا قوة بحرية قوية، وفي عام 2018 باتت مصر مكتفئة بشكل كامل من الغاز بسبب الاكتشافات الغازية في تلك الفترة، «بدأنا نفكر في تنفيذ منظومة البحر المتوسط والغاز، واستفدنا من العلاقات القديمة اللي كانت موجودة لعمل المنظومة، ودشنا مؤتمرا للغاز وتم ضم الدول المنتجة للغاز ودول العبور لتنظيم المسألة، حتى تكون هناك قاعدة ثابتة وقانون ثابت».