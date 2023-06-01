«اقتصادية قناة السويس» تنتقل بقياداتها لمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية

انتقلت القيادات التنفيذية والإدارات المركزية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بكامل قوتها الوظيفية للمقر الرئيسي الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من اليوم، حيث انتقلت الإدارات وموظفيها تبعاً للمخطط العام الذي وضعته الحكومة المصرية لانتقال موظفي الجهاز الإداري للدولة وتسيير الأعمال من المقر الجديد.

نقل الإدارات المركزية والتنفيذية

وقال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه قبيل الشهر الجاري تم نقل موظفي الإدارات المركزية والقيادات التنفيذية بشكل تدريجي من مايو الماضي، حتى اكتملت جميع الإجراءات لانتقال جميع القوى البشرية للعمل بالمقر الرئيسي داخل العاصمة.

أول اجتماع في العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار إلى عقد أول اجتماع للجنة التنفيذية للهيئة بمقر المنطقة بالعاصمة الإدارية في سبتمبر الماضي، لمتابعة استعدادات الهيئة في عدد من الملفات بالتزامن مع انتقال الإدارات المركزية للمقر الجديد.