«تعليم القاهرة» تعلن وقف قرارات نقل الموظفين استعدادا للدراسة

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وقف أية إجراءات للنقل بين الموظفين استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والمقرر أن يبدأ يوم السبت 1 أكتوبر، وفقاً للخريطة الزمنية للدراسة المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقف أي إجراءات إلا بعد موافقة مدير المديرية

وقالت المديرية في خطاب مرسل للإدارات التعليمية: نظرًا للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وعملًا على توفير المناخ التربوي الملائم، وحرصًا على استقرار العملية التعليمية، سيتم وقف أية إجراءات لنقل أي موظف «ديوان عام، الإدارة التعليمية، مدرسة» إلا بعد العرض على مدير المديرية شخصيًا.

استعدادات التعليم للعام الدراسي 2022/2023

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها للعام الدراسي المقبل 2022/2023، من طباعة الكتب الدراسة وصيانة المدارس وتوزيع المعلمين ووضع خطة لتنفيذ اليوم الرياضي وجذب الطلاب للمدارس كالتالي:

- الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية.

- تخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل.

- تطبيق اليوم الرياضي بما لا يقل عن 25٪ من المدارس بالإدارات كمرحلة أولى.

- الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس .

- توزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول مع أول يوم دراسي.

- الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.

- الاهتمام بالتكنولوجيا والقنوات التعليمية (مدرستنا 1، ومدرستنا 2، ومدرستنا 3) ودمجها في البرنامج الدراسي.

- عودة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها؛ ليكتسب الطالب المهارات والمعارف.

- تشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس.

ووضع درجات تشجيع للنشاط الرياضي والثقافي والفني.

وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور.

-إعداد دليل الطالب في كل مادة والذي يحتوي على الأنشطة.