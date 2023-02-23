«س و ج» كل ما تود معرفته عن خطة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

أجابت وزارة النقل والمواصلات، عن كافة الأسئلة المتعلقة بخطة نقل الموظفين للعاصمة الجديدة، بداية من وسائل النقل خارج العاصمة وداخلها وأسعارها، فضلاً عن سبل التيسير على الموظفين للتنقل بين أرجاء العاصمة من خلال منظومة نقل ذكية داخلية، مؤكدة في تقرير رسمي لها، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو فتح آفاق جديدة.

ما هي استعدادات نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة؟

جهزت وزارة النقل خطة مُحكمة للنقل للعاصمة الإدارية الجديدة، أساسها خطوط الجر الكهربائي المتمثلة في شبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف، والنقل بالحافلات من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة والنقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وما هي أسس وضع خطة نقل الموظفين للعامصة الإدارية؟

تعتمد خطة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة على مجموعة من الأسس المهمة وهي استخدام وسائل النقل العام المستدام كالقطار الكهربائي الخفيف ومترو الأنفاق، واستخدام أماكن الإنتظار للسيارات الخاصة والمتواجدة بالفعل بجوار محطات القطار الكهربائي الخفيف.

تشمل الخطة أيضاً التعاقد مع 9 شركات قطاع خاصة متخصصة لتشغيل خطوط الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية بإجمالي 369 سيارة، والتفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة مثل 15 مايو وبلبيس والقناطر وبنها ومدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد.

وما هي مسارات القطار الكهربائي الخفيف؟

القطار الكهربائي الخفيف يشمل 4 مراحل أساسية، الأولى والثانية هي «عدلي منصور، العبور، المستقبل، حتى مدينة الفنون والثقافة»، والمرحلة الثالثة 4 محطات بداية من كاتدرائية الميلاد حتى العاصمة المركزية، وأخيراً المرحلة الرابعة وتشمل 3 محطات تبدأ بمركز المدينة وتنتهي عند غرب العاشر.

وكيف يتبادل القطار الكهربائي الخفيف الخدمة مع المترو للعاصمة؟

يتبادل القطار الكهربائي الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق المعروف بالخط الأخضر في محطة عدلي منصور وتضم هذه المحطة 5 وسائل نقل مختلفة كالقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي ومترو الأنفاق.

وهل تم ربط القطار الكهربائي الخفيف بالمجتمعات العمرانية الجديدة؟

بالفعل تم ربط القطار الكهربائي الخفيف بالمستقبل وهليوبوليس والعاشر والشروق والمستقبل.

وماذا عن موقف مالكي السيارات؟

تم تجهيز أماكن انتظار للسيارات بجوار محطات القطار الكهربائي الخفيف.

وهل هذه الأماكن برسوم؟

تجهيز هذه الأماكن بدون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات لاستخدام سائل النقل العامة.

وماذا عن أسعار القطار الكهربائي الخفيف؟

أسعار القطار الكهربائي 10 جنيهات لـ3 محطات و15 جنيها لـ5 محطات و20 جنيها لأكثر من 7 محطات.

وماذا عن أسعار مترو الأنفاق؟

تتنوع أسعار تذاكر المتور ما بين 5 جنيهات و7 جنيهات و10 جنيهات.

وما هي الشركات التي تم التعاقد معها؟

تم التعاقد مع عدد من الشركات منها «كويك لاين والبريق والأستاذ للنقل الجماعي والإبراهيمية للنقل الجماعي وستار لاين للنقل الجماعي وسيزر للنقل بالطاقة النظيفة والقاهرة للنقل الجماعي».

كم عدد الأتوبيسات التي تم توفيرها؟

تم توفير 23 أتوبيسا ومتبقي 5 أتوبيسات.

وكم عدد المني باصات التي تم توفيرها؟

تم توفير 303 ميني باص، ومتبقي 36 ميني باص.

وما هي خطة تشغيل خطوط العاصمة الإدارية الجددية؟

تم تجهيز 326 سيارة وإعداد خطط لزيادة أعداد السيارات طبقاً للطلب.

وماذا عن محطات البدء والمواعيد لتشغيل السيارات؟

تقوم الشركات بالتشغيل من نقطة البداية وحتى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وعند العودة يتم استخدام المواصلات الداخلية لشركة أكتا للحافلات للوصول إلى المحطة الحافلات المركزية، وبداية التشغيل هي 6 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

وكم يبلغ سعر تعريفة الركوب؟

تعريفة الركوب 18 إلى 45 جنيهاً طبقاً لطول المسافة.

وماذا عن المواصلات الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

تم تكليف شركة «أكتا» للنقل الجماعي بإدارة منظومة والنقل داخل العاصمة ويبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات.