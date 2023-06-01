مطار سوهاج يحصل على شهادة الأيزو في تطبيق معايير السلامة والجودة

أعلنت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية حصول مطار سوهاج الدولي حصل على شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) والمعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة.

الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية

هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، في بيان له، العاملين بمطار سوهاج الدولي والشركة المصرية للمطارات بهذه الشهادة والتي تأتي تطبيقا لسياسات وزارة الطيران المدني بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية في سبيل دعم و زيادة اعداد السائحين.

مطار سوهاج الدولي يطبق أسس و مبادئ الجودة الشاملة

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة، إن تلك الشهادة تعد اعترافا بتطبيق مطار سوهاج الدولي لأسس ومبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية .

وأشار إلى أن نظام إدارة الجودة أيزو 9001 يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات ويعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشاراً في العالم، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.