مقرر مساعد لجنة الإسكان بالحوار الوطني: حلول حقيقية للمشكلة السكانية

قال الدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن الجلسة الأولى التي عٌقدت مؤخرا لمناقشة القضية السكانية، حضر فيها ما يفوق عن 300 شخص بوجود العديد من من الأحزاب والتيارات الموجودة على الساحة السياسية، وعدد كبير من المتخصصين في القضية السكانية من أساتذة الجامعات المصرية وعلماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية للاستعانة بهم في الرأي الديني، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

القضية السكانية

وأضاف عاشور خلال حديثه لـ«الوطن» أن هناك توافقا كبيرا من جانب العديد من المشاركين من جميع الطوائف بأن القضية السكانية لا تقل خطورة عن الإرهاب أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، ولا بد من مواجهة هذه القضية بشكل حاسم وسريع للغاية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أن لجان الحوار الوطني به متخصصون من جميع محافظات مصر، واتفقوا جمعيا على عدم حل مشكلة القضية السكانية بشكل مركزي بل طالبوا بتدخل تشريع لمواجهة هذه القضية.

وأوضح الدولة المصرية وضعت العديد من الاستراتيجات لتنظيم القضية السكانية خلال السنوات الماضية ولكنها لم تنجح في تنفيذها للعديد من الأسباب، فالدولة المصرية مرت منذ الخمسينات بالعديد من الأزمات ومنها حرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 وثورتي 25 يناير و30 يونيو، وكل هذه الحروب والثورات بالتأكيد لها تأثير كبير على عدم تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالقضية السكانية على أرض الواقع، بالإضافة إلى عدم دراية المسئولين في ذلك التوقيت بخطورة ما تعانيه مصر مستقبلا بسبب هذه القضية.

وأردف بأن الإدارة السياسية الحالية تميزت بمواجهة المشكلات ووضع خطط على المدي الطويل لمعالجتها والتصدي للقضايا التي أُهملت خلال السنوات الماضية والتي تسببت بكوراث عديدة للدولة المصرية، حيث قد تم التصدي للقضية السكانية منذ عام 2014 وذلك باتخاذ العديد من الإجرءات الهامة ومنها تناول الدستور المصري في المادة 41 لإحداث التوازن بين موراد الدولة والنمو السكاني، بالإضافة إلى دور الدولة الجيد في الاهتمام بالموارد البشرية، ووضع الاستراتيجية القومية للسكان، وجود وزارة خاصة بالإسكان لموجهة الأزمات والمشاكل التي تتعلق بها وكل هذه الأمور دليل على أن هناك إرداة حقيقية للتصدي لهذه الظاهرة التي تأكل الاخضر واليابس من التنمية.

الزيادة السكانية

وتابع بأن هناك العديد من المقترحات والحلول التي عُرضت من قِبل المشاركين في جلسة لجنة القضية السكانية، وتلخصت في 5 مقترحات اساسية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع ومن ضمنها تخصيص وزارة خاصة بالسكُان، وتدريس مادة بمخاطر الزيادة السكانية في مراحل التعليم الأساسية، أن يكون هناك تشريع قانوني صارم لتجريم الزواج في سن صغيرة، لأنه يؤثر على صحة الأم والطفل والأجيال التالية وتكون هناك عقوبات رادعة لمخالفة هذا التشريع، وجود محفزات إيجابية يحصل عليها الأشخاص الملتزمون بإنجاب طفل أو طفلين،

واختتم حديثه بأن البعض من المتخصصين أكدوا أن الاستراتجية الخاصة بالسكان حاليا كافية ولكن لأبد من توثيق الموارد اللازمة لهذه الاستراتيجية.