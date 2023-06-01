مقرر مساعد بالحوار الوطني: الزيادة السكانية في 5 سنوات تعادل 6 دول أوروبية

قال النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن معدل الزيادة السكانية في مصر خلال الخمس سنوات الماضية يعادل الزيادة التي حدثت في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وسويسرا، بواقع 5 أو 6 دول أوروبية.

المشكلة السكانية قضية كبيرة

وأضاف «عاشور»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن المشكلة السكانية قضية كبيرة، ومثلما يقول الاقتصاديون، أي مشكلة في عالم الاقتصاد ابحث عن الزيادة السكانية.

ولفت إلى أنه يوجد تنمية ومعدلات النمو الاقتصادي كبيرة بالنسبة لدولة نامية مثل مصر، لكن لا يشعر بها أحد طالما أن النمو السكاني أعلى من معدل النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أنه من المفترض طبقا للأبحاث الاقتصادية أنه لكي يشعر المواطن بمعدل النمو الصادر من البيانات الرسمية وطبقا للموازنة العامة للدولة، لابد أن يكون 3 أضعاف النمو السكاني.

الوصول لمعدل نمو اقتصادي 9%

وأوضح أن معدل النمو السكاني حاليا يقارب 3%، بينما معدل النمو الاقتصادي يقارب 5% في الموازنة الأخيرة للدولة، ولكي نشعر به لابد أن يصل إلى 9%.