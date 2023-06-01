تامر أمين يسخر من حالة الطقس: «مين اللي لعب في الفصول»

سخر الإعلامي تامر أمين، على الحالة الجوية المتقلبة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية قائلا: «مين فتح الباب للتراب، إيه الأقلام اللي بناخدها وراء بعض دي، مين اللي لعب في الفصول بالشكل ده».

أمين: الحالة الجوية الحالية كنا نشهدها في شهر مارس

وأضاف «أمين»، خلال تقديمه لبرنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، اليوم الخميس، أن الحالة الجوية التي تعيشها البلاد حاليا من الطبيعي أن نشهدها في شهر مارس من كل عام، فكيف لها أن تحدث في شهر يونيو بدلا من مارس.

وأعرب الإعلامي عن أسفه تجاه طلب البعض من شهر مايو بأن يرحل وينتهي نظرا لما تداوله الكثيرون قائلا: «آسفين يا شهر مايو، الناس ادفنت بالتراب، وليا واحد صاحبي معرفش عربيته بسبب التراب».

تامر أمين: الله يكون في عون أصحاب الجيوب الأنفية

وتابع الإعلامي: «ربنا يكون في عون الناس اللي عندها جيوب أنفية، البركان بالنسبة ليهم أهون لأن الحالة صعبة جدا»، مؤكدا على أن حالة الطقس التي شهدتها البلاد اليوم ستسمر معنا للغد.