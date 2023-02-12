تامر عبده أمين لـ مصطفى عمار: استوحيت اسم رواية شيكولاتة بيضاء من صديق «انفصل عن خطيبته»

قال الكاتب الصحفي تامر عبده أمين، إن شيكولاتة بيضاء مجموعة قصصية منفصلة متصلة عبارة عن 30 قصة، إذ أن كل بطل في قصة يكون شخصا ثانويا: «ما أريد أن أخرج به من هذه المجموعة القصصية، هو أن حيواتنا متداخلة».

سر التسمية

وأضاف خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم: «تسمية الكتاب كان وراءه قصة غريبة، لم أعرف كيف أسميه، وقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بأسبوع، اتصل بي شيف حلويات في الساعة الثانية ليلا، وطلب مني مقابلته لأنه حزين بسبب انفصاله عن خطيبته».

وتابع: «قالي عارف الدنيا دي عاملة أيه؟! زي الشيكولاتة البيضاء، لأنها تتكون من ملح وسكر، فقلت له ده عنوان الكتاب اللي أنا عاوزه، فسيبته ومشيت بسرعة».

التقى بالكاتب الراحل أنيس منصور

وأشار إلى أنه التقى بالكاتب الراحل أنيس منصور في منزله قبل وفاته، كان ذلك في عام 2010: «قالي مصر فيها حوالي 80 مليون بني أدم، كل واحد فيهم عنده قصة».