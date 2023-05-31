تامر أمين: الأهلي يخوض مهمة وطنية أمام الوداد الأحد المقبل

قال الإعلامي تامر أمين، إن العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أعلن مسبقا موافقة الأجهزة الأمنية على حضور جماهير النادي الأهلي خلال المباراة المرتقبة مع الوداد المغربي الأحد المقبل.

السماح لـ 50 ألف مشجع بحضور المباراة

وأضاف «أمين»، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، أن المباراة المقبلة ستشهد حضور ما يقارب الـ50 ألف مشجع وهي السعة الكاملة للاستاد الذي يستضيف الناديين في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الإعلامي أن العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، أعلن عن هذا الخبر منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرا إلى أنه رسميا بعدما كان العدد المسموح له حضور المباريات 20 ألف متفرج فقد وصل الآن إلى 50 ألف متفرج ومشجع للنادي الأهلي، مستطردا: «دي مهمة وطنية لأن النادي الأهلي بيلعب باسم مصر ويمثلها».

موسيماني يتلقى عرضا من الزمالك

وتابع: «بيتسو موسيماني أعلن رسميا تلقيه عرضا من نادي الزمالك للتدريب لكنه اعتذر، والكلام ده كان متداول لكنه أعلن النهارده وأكد في تصريح تاني أنه كان يرغب ويفضل البقاء في النادي الأهلي المصري لولا أن ظروف الدوري العام في مصر غير مناسبة وغير صحية، فبالتالي وجب عليه الرحيل».