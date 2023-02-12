الكاتب الصحفي تامر عبده أمين: فكرة فيلم «نقطة تحول بين الألم والأمل» عبقرية

قال الكاتب الصحفي تامر عبده أمين، إنّه بدأ الكتابة منذ أن كان في السابعة من عمره، مشيرًا إلى أنه فاز بجائزة في هذا الوقت، كما اكتشف قدرته على الكتابة القصصية في عام 2005، إذ أرسل طلبات للمشاركة في 77 مسابقة أدبية، بعدما شجعه المقربون منه، ولم يوفق في المشاركة بأي منها.

وأضاف خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج ملعب الفن، عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم: «في عام 2006 شاركت في مسابقة تابعة لـ يونيسيف بفرنسا وحصلت على المركز الأول، ثم فزت بمسابقة في كندا وأخرى بالولايات المتحدة الأمريكية».

وعن فيلم نقطة تحول بين الألم والأمل، قال: «في أي عملية إرهابية، كنا نحزن على الشهداء ونتمنى الشفاء للمصابين، والإصابات كانت صعبة للغاية، حيث كانت حياتهم وحياة أسرهم تختلف، ولم يسلط الضوء على أبناء هذه الفئة».

أتشرف بالعمل في الشركة المتحدة

وتابع: «فكرة هذا الفيلم عبقرية، وعندما عرضت عليّ الشركة المتحدة المشاركة في هذا الفيلم كان أمرا رائعا بالنسبة لي، وأتشرف بالعمل في الشركة المتحدة».