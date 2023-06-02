تحذيرات من السباحة في الشواطئ المفتوحة بمطروح لسوء الأحوال الجوية

في الوقت الذي بدأت فيه شواطئ مطروح في استقبال المصطافين من مختلف مدن ومحافظات مصر، بعد قرار محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، بفتح الشواطئ العامة لاستقبال الزائرين أول يونيو، أعلن مركز ومدينة مرسى مطروح عن منع النزول والسباحة في الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير في ظل سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج والمد والجزر ونشاط الرياح، ما قد يتسبب في حالات غرق.

تجهيز شواطئ مرسى مطروح

وقال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شواطئ مطروح جرى تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال جميع المصطافين من خلال تنظيف الشواطئ وتمشيط الرمال وصيانة دورات المياه وصيانة الكورنيش ودهان الأعمدة وصيانة كشافات الإنارة بامتداد كورنيش مرسى مطروح في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية لتوفير جميع وسائل الراحة للمواطنين من عشاق مدينة السحر والجمال.

محاذير نزول الشواطئ المفتوحة

وأكدت رئيس مدينة مرسى مطروح أن هناك عدة معلومات ومحاذير يجب التنويه عنها بشأن الشواطئ المفتوحة، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية، كالتالي:

- تتمثل الشواطئ المفتوحة في مدينة مرسى مطروح في جميع الشواطئ الواقعة على أطراف المدينة شرقا وغربا على البحر الكبير مباشرة.

- حدوث حالات غرق على الشواطئ المفتوحة حالة النزول والاستحمام بها أثناء ارتفاع الأمواج والمد والجزر.

- منع نزول الأطفال للعب على أطراف الشواطئ المفتوحة، ما يتسبب في السحب داخلي في البحر ويشكل خطورة على أرواح الأطفال.

- منع استخدام الألعاب المائية أثناء فترة غلق الشواطئ بسبب سوء الأحوال الجوية لعدم تعرض المواطنين للغرق.

- عدم الصيد داخل الشواطئ أثناء فترة النوة ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج، تفاديا لتعرض الصيادين لأي مشكلة.

السماح بالسباحة في الشواطئ الداخلية

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح على السماح بنزول المواطنين للشواطئ الداخلية الواقعة على الجزر، والتي تحيط بها الألسنة والحواجز الخرسانية، والتي تساهم في استقرار هذه الشواطئ، ومنها شاطئ بسنت والفيروز وباب البحر، وجميعها شواطئ هادئة ولا يوجد بها أي مخاطر.