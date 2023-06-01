المجلس القومي للمرأة يكرم منى زكي وأبطال مسلسل تحت الوصاية

قدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، درع تكريم للفنانة منى زكي، عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني هذا العام.

الحوار الوطني يستجيب لمسلسل تحت الوصاية

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، وصل إلى مناقشة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، قضية الوصاية على المال، وما يرتبط بها، بعدما لفت العمل العمل الدرامي الأنظار نحو القضية والمطالبة بتعديل القانون، كما جرى تكريم الفنان الصاعد عمر شريف، وصناع العمل.

احتفالية المجلس القومي للمرأة

وحضر احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم أبطال أعمال الدراما الرمضانية الداعمة للمرأة هذا العام، الفنانة نيللي كريم، والفنانة دنيا سمير غانم، وروجينا، وأمينة خليل، والفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، والمخرج سامح عبد العزيز، والسيناريست أيمن سلامة، والفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، والمنتج ريمون مقار، والمؤلفة مريم ناعوم، والفنان عصام السقا، والمخرج ماندو العدل.