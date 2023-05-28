«القومي للمرأة» يكرم أبطال الأعمال الدرامية الداعمة للسيدات في رمضان

يكرم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان 2023.

وتقام احتفالية بعنوان «المرأة في دراما رمضان»، يوم الخميس المقبل، بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس.

دراما رمضان وقضايا المرأة

وشهدت دراما رمضان هذا العام العديد من المسلسلات التي ناقشت موضوعات مهمة تخص المرأة، ومنها مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، والذي ناقش قضية الوصاية على المال والمعاناة التي تواجهها الأم بعد رحيل الأب، بجانب مسلسل «حضرة العمدة» للفنانة روبي والذي ناقش ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر، ومسلسل «عملة نادرة» للفنانة نيلي كريم والذي ناقش قضية حرمان المرأة من الميراث، في بعض المحافظات خاصة في صعيد مصر، وتطرق مسلسل «علاقة مشروعة» لقضية العنف ضد المرأة في إطار الحياة الزوجية.

مشروعات القومي للمرأة

نظم المجلس القومي للمرأة المعسكر التدريبي الثاني بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرينج، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات «نورة»، والذي يحظى برعاية انتصار السيسي.

واستهدف المشروع 40 ميسرة، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو 2023.