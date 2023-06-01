إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 12 شخصاً بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مع طريق زرقون المحمودية دمنهور، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي 12 شخصاً مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية دمنهور أمام قرية زرقون وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «خالد.ح.ا» 58 سنة، و«حمدي ا.ح»، 62 سنة، و«محمد.خ» 30 سنة، و« محمد.ا»، 27 سنة، و«فرحة.ع» 43 سنة، و«محمد.ب»، 43 سنة، و«إيناس.م»، 26 سنة، و«يحى.ا» 7 سنوات، و«مارية.ا» 35 سنة، و« فاروق.ا.ف» 10 سنوات، و«محمد .ط.» 19 سنة، و«أحمد .م.م» 15 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونقلوا إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.