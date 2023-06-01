رد جدية الحجز لغير الفائزين في قرعة الحج السياحي الأسبوع المقبل

بشرى سارة لنحو 58 ألفا من الذين تقدموا للحج السياحي لهذا العام ولم يحالفهم الحظ في الفوز بفرصة الحج حيث أكد محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إنه سيتم صرف مبالغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يوفقوا في الحج السياحي أواخر الأسبوع المقبل.

ظروف الاستبدال والإعتذارات

وأضاف محمد عزت لـ«الوطن» أنه كان من المقرر أن يتم صرف مبالغ جدية الحجز لمن لم يحالفهم الحظ بفرصة الحج من بين المتقدمين للحج السياحي خلال شهر من تاريخ انتهاء قرعة الحج والتي أجريت 30 أبريل الماضي، إلا أن ظروف اعتذارات بعض الفائزين بالحج السياحي أو وفاتهم أو صدور حكم مقيد لحريتهم أدى إلى بدء إجراءات استبدالهم بغيرهم من غير الفائزين وهو ما تسبب في تأخير صرف تلك المبالغ ليوم 7 أو 8 يونيو الجاري.

نحو 58 ألف مواطن سيستردون رسوم جدية الحجز

وأشار إلي أنه فور إعلان وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة موعد صرف رسوم جدية الحجز لغير الفائزين، سيبدأ نحو 58 ألف مواطن في التوجه إلى فروع بنك مصر بالقاهرة أو بالمحافظات لصرف مبلغ جدية الحجز الذي تم دفعه عند التقدم وفقا للمستوي الذي تقدم له.

قيمة مبالغ جدية الحجز

وتابع: «المتقدمون للبرامج الاقتصادية البري والإقتصادي طيران دفعوا مقدم حجز بلغ نحو 20 ألف جنيه ولبرنامج الـ 5 نجوم مبلغ 40 ألف جنيه، وصرف مبالغ جدية الحجز من بنك مصر سيكون ببطاقة الرقم القومي».

يشار إلي أن عدد المتقدمين للحج السياحي لهذا العام بلغ نحو 74 ألف متقدم.