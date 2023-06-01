عاجل| سيف فاروق جعفر يحسم مصيره مع الزمالك.. هل يرحل عن القلعة البيضاء

زف سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر أن تقام أحداثها مساء يوم الاثنين المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

سيف جعفر يكشف موقفه من التجديد مع نادي الزمالك وأكد سيف فاروق جعفر في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، أن الوضع في الوقت الحالي قريب جدا بالنسبة لمسألة التجديد مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، هناك رغبة من جانبي ومن جانب نادي الزمالك من أجل إنهاء مسألة التجديد خلال الفترة المقبلة، وحسم بقائي في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: لم يتم عقد أي جلسة خلال الفترة الأخيرة مع نادي الزمالك، لكن الأمور قريبة من الحسم ورغبتي الاستمرار في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الوقت الحالي، لملاقاة نادي الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.