إصابة 6 من أسرة واحدة في مشاجرة بقرية الواصفية في الإسماعيلية 

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة مساء اليوم الخميس، جراء نشوب مشاجرة في قرية الواصفية التابعة لدائرة مركز أبوصوير انتقلت قوات الشرطة فيها إلى مكان الواقعة فيما جرى نقل كل المصابين إلى مستشفي أبو خليفة للطوارئ.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العقيد وليد المصري يفيد نشوب مشاجرة بقرية الواصفية وإصابة 6 أشخاص والدفع بقوة أمنية إلى مكان الواقعة للسيطرة عليها.

أسماء المصابين

واسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كل من لطفي محمد رؤوف 25 سنة، مصاب بما بعد الارتجاج وجرح قطعي 10 سم بجوار الأذن اليمنى ونزيف من الأذن اليمنى، وأحمد محمد رؤوف 35 سنة، مصاب جرح قطعي باشتباه مع ما بعد الارتجاج، وانتصار السيد محمد 65 سنة، مصابة جرح قطعي واشتباه كسر بالكتف الأيمن.

كما أصيب في الحادث لطفي عبدالرؤوف عبدالعزيز 62 سنة، مصابا بكدمات بالجسم، وإسلام لطفي عبدالرؤوف 25 سنة مصابا بجرح بالجبهة وكدمة بالعين اليسرى ومحمد لطفي عبدالرؤوف 23 سنة مصاب بجرح متهتك بأصابع كف اليد اليسرى.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بخمس سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة نقلت المصابين إلى مستشفى أبوخليفة لإجراء الطوارئ اللازمة لهم والتدخل الجراحي للمصابين.

وقالت المصادر الطبية، إن حالة بين المصابين غير مستقرة لاشتباه وجود نزيف داخلي على المخل غرفة العناية المركزة فيما يجري إجراء الجراحات اللازمة لباقي المصابين.