حريق يلتهم منزلا بقرية كوم أبوحجر في أسيوط

اندلع حريق هائل منذ قليل في منزل مكون من 3 طوابق بقرية كوم أبوحجر التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط، مما أدى إلى التهام محتويات المنزل دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ باندلاع حريق في منزل

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد باندلاع حريق هائل في منزل بقرية أبوحجر دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف والأجهزة التنفيذية ورجال وحدة المباحث وتبين اندلاع الحريق في منزل مكون من 3 طوابق ملك «صياد. س. م» 47 عاماً دون وقوع خسائر بشرية.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي في الطابق الأرضي ومن ثم امتدت النيران إلى باقي المنزل والتهام جميع محتوياته، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، جارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.