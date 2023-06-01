مصرع ربة منزل وطفلتين غرقًا بنهر النيل في أسيوط

شهدت جزيرة بهيج التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، حادث مؤسف بعد غرق ربة منزل وطفلتين، بعدما سقطت إحداهن في نهر النيل وحاولت ربة المنزل ومعها طفلة إنقاذها إلا أنهن غرقن جميعا، وتم انتشال جثة السيدة وطفلة وتكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الطفلة الثانية.

بلاغ بغرق سيدة وطفلتين

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق سيدة وطفلتين سقطن في نهر النيل بجزيرة بهيج.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتم استخراج جثتين هما "هدى.ا.ع - 34 عامًا" و"فاتن. ع.ا- 15 عامًا" ووجاري البحث عن "ملك.ع.ع - 10 أعوام" وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء لعب الطفلة "ملك" سقطت بنهر النيل فخرجت الأولى والثانية مسرعتين لمحاولة إنقاذها من الغرق إلا أن المياه سحبتهم مما أدى إلى غرقهن جميعا وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط من انتشال جثتين وجاري البحث عن الأخرى.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.