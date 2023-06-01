طقس أسيوط الآن.. ارتفاع شديد للحرارة وغيوم تحجب الشمس (صور)

تشهد محافظة أسيوط، اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تعرضت المحافظة موجة شديدة للحرارة يصاحبها غيوم حجبت أشعة الشمس.

أجواء شديدة الحرارة وأتربة

وأعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث في محافظة أسيوط، عن تعرض المحافظة لطقس غير مستقر حيث تشهد المحافظة أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء مع غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وسيتم المتابعة المستمرة أول بأول لحالة الطقس لإبلاغ المواطنين عن أي تغيرات.

رفع درجة الاستعدادات

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في تصريحات له، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تحسبًا لموجة طقس سيئ تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق، بناءًا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد متسمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارىء أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها، مشيراً إلى جاهزية كافة القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أي تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك حسب تحذيرات الأرصاد.