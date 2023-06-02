بوكيه ورد وخطوبة «صيني» في كلية الآداب بجامعة طنطا

داخل محيط كلية الآداب بجامعة طنطا، قام طالب من الوافدين من دولة الصين، بتقديم بوكيه ورد إلى طالبة صديقه له، من ذات الدولة، بعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام، وقام بتقديم بوكيه ورد، أمام جميع الطلاب، معبراً لها عن حبه وإعجابه الشديد، في مشهد مبهج، ووسط تصفيق حار من الطالبات.

توثيق اللحظة

وقالت الطالبة فاطمة محمد إن هؤلاء الطلاب وافدان من الصين، مقيدان بقسم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفوجئنا بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، بقيام الطالب بإحضار بوكيه من الورد وإعطائه إلى خطيبته، معبراً لها عن حبه الشديد.

وأشارت في حديثها إلى «الوطن» إلى أن محيط الكلية شهد تجمع عدد كبير من الطلاب وسط تصفيق حار، وحرص البعض منهم على توثيق هذه اللحظات.

رعاية الطلاب الوافدين

قال الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، لـ«الوطن» إن الطلاب الوافدين انتهوا من من الامتحانات الخاصة بهم، ودائما ما يغادرون إلى دولهم بشكل مباشر وذلك من أجل قضاء إجازة نهاية العام مع أسرهم وعائلتهم.

وأوضح أن كلية الآداب بصفة خاصة وجامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، تعمل جاهدة على توفير كافة، اوجه الدعم ورعاية الطلاب الوافدين الدارسين بها، وللجامعة مكانة رفيعة بين الجامعات الإقليمية والعالمية، وتعمل دائمًا على توفير بيئة تعليمية قائمة على المناهج الأكاديمية والتطبيقية المتطورة التي تقوم بتوسيع مدارك المعرفة لدى الطلاب.

احتفالاً بالتخرج

وأوضح عميد كلية الآداب بجامعة طنطا أن الطالب والطالبة مخطوبان، وهما في الفرقة الرابعة، شعبة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وحرص الطالب على الاحتفال بالتخرج مع خطيبته بإهداء بوكيه ورد لها، عقب الانتهاء من الامتحانات، مع الالتزام بمبادئ وقيم المجتمع المصري، والحرم الجامعي، وكان ذلك في حضور د. صبحي الفقي، أستاذ بقسم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأشار إلى أن الكلية بها نحو 200 طالب وافد يدرس بالكلية، وأن الكلية قررت إقامة حفل التخرج لهم في نهاية شهر يونيو الجاري، بحضور السفير الصيني والمسؤولين بالسفارة الصينية بالقاهرة.