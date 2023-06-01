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محافظ كفر الشيخ: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأسبوع المقبل

كتب:

مصطفى عنز
11:11 م | الخميس 01 يونيو 2023
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن موعد إعلان نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، مؤكداً أنه سيتم اعتمادها يوم السبت المقبل، مشيراً إلى أنه تابع، اليوم الخميس، أعمال المراجعات النهائية، موجهاً برصد الدرجات والمراجعة النهائية، لينال كل طالب حقه، دون الوقوع في أخطاء التصحيح ورصد الدرجات، أو ترك إجابة دون تقديرها.

الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية

وأوضح المحافظ، أنه كلّف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية، مساء اليوم وغداً الجمعة، لاعتمادها، يوم السبت بعد غداً.

جاء ذلك بناءً على تلقي محافظ كفر الشيخ عدد من الاستفسارات من الأهالي عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، فأعطى تعليماته بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة لاعتمادها وإعلانها، والإعلان عن أسماء الأوائل.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، 63 ألفًا و307 طلاب وطالبات، و194 طالبًا بالشهادة الإعدادية المهنية، موزعين على 13 إدارة تعليمية.

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