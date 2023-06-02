ويجز يتفوق لأول مرة على فيروز في قائمة الأكثر استماعا بمنصة «أنغامي»

كشفت منصة «أنغامي» عن تصدر أغنية مطرب الراب ويجز الشهيرة «البخت» أعلى أغنيات المنصة عربيا متفوقة على أغنية الفنانة اللبنانية فيروز.

ويجز تفوق على فيروز بأغنية البخت

الأغنية سجلت أكثر من 55.2 مليون مستمع عبر العالم خلال هذا الأسبوع لتكون الأعلى والاكثر نجاحا فى الوطن العربي.

شارك ويجز جمهوره ومحبي الراب تلك المفاجأة عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع «إنستجرام».

ويجز حقق بأغنية البخت 200 مليون باليوتيوب

تعد أول أغنية لمطرب راب تقترب من تحقيق ما يقرب من الـ 200 مليون مشاهدة عبر يوتيوب وكما أنها كانت ضمن أكثر الأغنيات العربية تفوقا فى العام الماضي.

ويجز قدم تجربة تمثيلية فى بيمبو

يذكر أن ويجز كان قد يستعد لتقديم حفل غنائي كبير خلال الفترة المقبلة بالقاهرة، كما ان ويجز كانت له تجربة متميزة فى التمثيل بدور جابر في مسلسل بيمبو مع العديد من النجوم المميزة ومنهم: أحمد مالك، هدى المفتي، ملك الحسيني، سارة عبد الرحمن