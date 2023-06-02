سامح عاشور: شعرت بالانهزام لما القرضاوي نزل ميدان التحرير

كشف النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، كواليس أحداث ثورة 30 يونيو، وما دار بها من تفاصيل وخلفيات خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في شهادته عن الثورة في أولى حلقات البرنامج الوثائقي «الشاهد» الذي يذاع على شاشة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز.

تنظيم الإخوان طرف أصيل في موقعة الجمل

وسرد نقيب المحامين الأسبق في شهادته، كواليس وأحداث موقعة الجمل، مؤكدا أن تنظيم الإخوان الإرهابي طرف أصيل فيها: «الإخوان أداروا ما حدث بموقعة الجمل في ميدان التحرير بمشاركة مجموعة من المغفلين».

وأضاف في أولى حلقات برنامج «الشاهد» على شاشة إكسترا نيوز : «شعرت بالانهزام لما القرضاوي نزل ميدان التحرير.. وحسيت أنه اتغدر بينا».

برنامج الشاهد

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج «الشاهد» يومياً على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.