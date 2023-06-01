رئيس «الوفد»: وصول الإخوان للحكم أظهر وجههم القبيح

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن وصول تنظيم الإخوان المسلمين للحكم ساهم في إظهار الوجه القبيح لهم، وخلق حالة غضب عارمة في الشارع المصري، انعكست في شكل مظاهرات واحتجاجات عمت أنحاء البلاد، لتضع نهاية لحكم التنظيم الإرهابي في مصر، وتنهي محاولاتهم الدنيئة لاختطاف مصر من هويتها، واتخاذ خطوات نحو أخونة الدولة، وهو ما قاد الشعب لرفض استمرارهم في الحكم.

جرائم تنظيم الإخوان

وأضاف «يمامة» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنيظم الإخوان لم يرتكب أخطاء ولكنه ارتكب جرائم وخطايا، وكان من الصعب على الشعب تجاوزها، بدايتها مع إلغاء حل مجلس الشعب، فبمجرد وصول الرئيس الإخواني محمد مرسي للحكم، أصدر قرارًا بعودة مجلس الشعب المنحل، ودعاه للانعقاد ثانية حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد، متحديًا في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون الانتخابات، وهو ما اشعل غضب المصريين من جانب، وغضب قضاة مصر والقوى السياسية على جانب آخر.

إقالة النائب العام

وتابع رئيس حزب الوفد: ثم بلغ الغضب الشعبي ذروته بإقالة النائب العام، وإصدار الإعلان والذي منح مرسي نفسه من خلاله مزيدا من السلطات، وحصن قراراته من الطعن عليها قضائيا، ومنع حل مجلس الشورى آنذاك والجمعية التأسيسية المسؤولة عن صياغة الدستور الجديد، في خطوة أشعلت فتيل احتجاجات استمرت عدة أيام.