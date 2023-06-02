أخبار الطقس في الأيام المقبلة: انخفاض الحرارة وتحذير من ظاهرة جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أخبار الطقس في الأيام المقبلة ودرجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع إذ تشير التوقعات إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع المحافظات حتى يوم الأربعاء 7 يونيو، كما تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بداية من يوم السبت 3 يونيو بمعدل 5 إلى 5 درجات وذلك على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أخبار الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات

وعن أخبار الطقس الأيام القادمة في المحافظات ودرجات الحرارة لمدة أسبوع في مصر ذكر خبراء الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد يوم اليوم الجمعة 2 يونيو استمرار ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، على أن يسود طقس معتدل الحرارة صباحا شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب وشمال الصعيد .

حالة الطقس في مصر

وعن حالة الطقس السبت 3 يونيو تشهد البلاد نشاطا للرياح المحملة بالرمال والأتربة على جميع المحافظات، وفيما يتعلق بحالة الطقس بداية من يوم الأحد 4 يونيو حتى الأربعاء 7 يونيو تشهد المحافظات عودة تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

انخفاض درجات الحرارة لمدة أسبوع في مصر

وعن درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع جاءت كالآتي:

درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت 3 يونيو

القاهرة الكبرى العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة

درجات الحرارة يوم الأحد 4 يونيو

القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 39درجة والصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة

درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين 5 يونيو

القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 6 يونيو

القاهرة الكبرى العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 39درجة والصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 7 يونيو

القاهرة الكبرى العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة