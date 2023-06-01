حالة الطقس غدا الجمعة في المحافظات.. أمطار ورعد وعاصفة ترابية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة في المحافظات، إذ يستمر تأثير ظاهرة العاصفة الترابية على جميع المحافظات فيما عدا جنوب الصعيد وتصل سرعتها إلى 40 كيلو مترا في الساعة، مع تساقط الأمطار الرعدية على بعض المناطق وتمتد إلى القاهرة الكبرى مع غيوم جزئية وطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء شديد الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس غدا الجمعة في المحافظات

وتشير التوقعات إلى أن حالة الطقس غدا الجمعة في المحافظات تشهد أمطارا رعدية على 13 محافظة منها محافظات جنوب الوجه البحري وهي "الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية" وتكون خفيفة على "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، وسجلت درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة.

كما تشهد غدا محافظات السواحل الشمالية الغربية وهي "البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح"، أمطار رعدية وتكون بنسبة 20%، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة إذ بلغت سرعتها 40 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.

الظواهر الجوية في طقس غدا الجمعة

كما تسقط أمطار رعدية أيضا في حالة الطقس غدا الجمعة في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهي "بورسعيد، السويس" وسجلت سرعة الرياح 40 كيلو مترا في الساعة وسجلت العظمى 40 درجة والصغرى 21 درجة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب الصعيد إذ تسجل العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 28 درجة وبلغت سرعة الرياح 28 كيلو مترا في الساعة، فيما تسجل العظمى في محافظات شمال الصعيد 42 درجة والصغرى 25 درجة وبلغت سرعة الرياح 34 كيلو مترا في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية.

وعن حالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة ويصل ارتفاعها إلى متر ونصف وفي البحر المتوسط تكون معتدلة تصل إلى 2.5 متر وتكون شمالية شرقية.

عواصف ترابية تضرب المحافظات

كانت قد تعرضت اليوم الخميس عدد من المحافظات إلى سقوط أمطار رعدية مع عاصفة ترابية أدت إلى حجب الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية لذا تحذر الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر لاسيما مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية وسائقي المركبات.