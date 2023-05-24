الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. الأمطار الرعدية تضرب 10 مدن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المدن المصرية غدا الخميس مع وجود نشاط للرياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مع سقوط أمطار على 10 مدن مختلفة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن 10 مدن قد تشهد أمطار رعدية غدا الخميس، أهمها محافظة جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر بالتزامن مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري.

وأضاف بيان الأرصاد الجوية أن مدن جنوب الصعيد بداية من أبو سمبل وأسوان والأقصر والوادي الجديد وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والمدن التابعة لهذه المحافظات بنسبة تصل إلى 30% وقد تكون رعدية في بعض المناطق.

وقال البيان إن طقس غدا يكون معتدل في الساعات الأولى من الصباح حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل البرودة في آخره على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة في المحافظات

وترتفع درجات الحرارة غدا الخميس في عدد من المدن تصل فيها إلي 42 درجة في مدينة أبو سمبل ومحافظة أسوان و41 درجة في الوادي الجديد والأقصر فيما سجلت قنا 40 درجة، وسجلت محافظات سوهاج وأسيوط 39 درجة في أكبر ارتفاع للحرارة في محافظات مصر.

وانخفضت درجات الحرارة في دمياط والعريش ورفح والسلوم والعلمين وبورسعيد وتراوحت ما بين 25 درجة و27 درجة في أقل المدن التي تسجل انخفاض في درجات الحرارة.